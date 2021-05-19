Хэмилтон поддержал фонд, помогающий пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта детям

Cемикратный чемпион мира потрясен ситуацией на Ближнем Востоке

Льюис Хэмилтон / фото - italy24news.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон призвал своих подписчиков поддержать организации, помогающие людям, которые оказались в тяжелой ситуации из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

Хэмилтон внес пожертвование в организацию Save the Children, занимающуюся защитой прав детей по всему миру. Ранее семикратный чемпион мира выложил сторис с поддержкой Палестины – позже запись удалили.

«Я потрясен тем, что происходит между Палестиной и Израилем. Надеюсь на то, что сражениям положат конец, и молюсь об этом. Ни один ребенок не должен жить в страхе насилия и прятаться под кроватью в надежде на то, что попадут не по его дому. Люди, облеченные властью, должны немедленно принять меры для деэскалации конфликта. Если вы чувствуете себя такими же беспомощными как я прямо сейчас и не знаете, как помочь, то есть люди, которые оказывают реальную поддержку нуждающимся – предоставляют еду, воду, перевязочные материалы и другие базовые вещи. Сегодня я внес пожертвование в Save the Children, чтобы поддержать их важнейшую работу в Газе. Присоединяйтесь ко мне и помогите им, если можете, или поддержите другие группы, меняющие ситуацию».

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о том, что не является фанатом симуляторов.