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Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва

Британец останется в команде еще на один сезон
Автоспорт Формула-1
28 июня 18:59
Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва
Льюис Хэмилтон / фото - Super Express

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с немецкой командой.

По информации портала Independent, в последнее время сторонам удалось достичь значительного прогресса в переговорах, и для заключения контракта осталась уладить лишь некоторые детали.

Источник также сообщает, что соглашение подпишут до летнего перерыва в чемпионате в августе.

Напомним, Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона в общем зачете.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Льюис Хэмилтон Mercedes

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