Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона, Ferrari немного приблизился к McLaren
Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва
Британец останется в команде еще на один сезон
Льюис Хэмилтон / фото - Super Express
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с немецкой командой.
По информации портала Independent, в последнее время сторонам удалось достичь значительного прогресса в переговорах, и для заключения контракта осталась уладить лишь некоторые детали.
Источник также сообщает, что соглашение подпишут до летнего перерыва в чемпионате в августе.
Напомним, Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона в общем зачете.
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