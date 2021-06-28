Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва

Британец останется в команде еще на один сезон

Льюис Хэмилтон / фото - Super Express

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с немецкой командой.

По информации портала Independent, в последнее время сторонам удалось достичь значительного прогресса в переговорах, и для заключения контракта осталась уладить лишь некоторые детали.

Источник также сообщает, что соглашение подпишут до летнего перерыва в чемпионате в августе.

Напомним, Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона в общем зачете.