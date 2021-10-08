Босс Mercedes: «Хэмилтон и Рассел понимают разделение ролей. В случае напряженности придется принять меры»
Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции
Пилот Mercedes получит штраф из-за замены мотора
Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com
Семикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон получит штраф из-за замены мотора.
Британцу установят четвертый мотор – таким образом, Хэмилтон превысит лимит на сезон.
Гонщик Mercedes потеряет десять позиций на старте Гран-при Турции. Команда решила заменить лишь двигатель внутреннего сгорания, но не остальные элементы силовой установки, поэтому британец не отправится в конец решетки.
Льюис Хэмилтон описал свои отношения с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном в этом сезоне.
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