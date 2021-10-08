Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции

Пилот Mercedes получит штраф из-за замены мотора

Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Семикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон получит штраф из-за замены мотора.

Британцу установят четвертый мотор – таким образом, Хэмилтон превысит лимит на сезон.

Гонщик Mercedes потеряет десять позиций на старте Гран-при Турции. Команда решила заменить лишь двигатель внутреннего сгорания, но не остальные элементы силовой установки, поэтому британец не отправится в конец решетки.

Льюис Хэмилтон описал свои отношения с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном в этом сезоне.