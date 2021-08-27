Хэмилтон пожаловался на качество трассы на Гран-при Бельгии

Eau Rouge / фото - F1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пожаловался на плохое качество дороги во время Гран-при Бельгии. Гонщик уверен, что к самой гонке ситуацию на трассе исправят. Слова британца приводит Race Fans.

Но, уверен, ситуацию исправят. Думаю, это как-то связано селевыми потоками, ливнями или чем-то таким.

Трасса очень сложная. Утром мы пытались найти баланс, а после обеда изменили его. Можно поехать быстрее в первом и третьем секторах, но стать медленнее во втором – или наоборот. Так что найти баланс довольно трудно.

День прошел нормально. Сессии очень короткие, так что не удается получить очень много информации. По крайней мере вторая тренировка проходила на сухой трассе, и мы проехали какое-то количество кругов. Но ночью нужно будет поработать и постараться улучшить машину».