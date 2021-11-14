Хэмилтон: «Пожалуй, это самый тяжелый уик-энд в моей карьере»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Бразилии.

Напомним, британец выиграл квалификацию, но затем его результат был аннулирован. В спринте Хэмилтон с 20-го места прорвался на пятое, однако из-за замены мотора в гонке стартовал только десятым. Слова семикратного чемпиона мира приводит Sky Sports:

Я атаковал изо всех сил. Сначала я оказался последним на решетке [в спринте], потом получил еще один штраф в пять позиций. Пожалуй, это самый тяжелый уик-энд в моей карьере, хотя отец напомнил, что в Формуле-3 в 2004 году я стартовал последним в Бахрейне и сначала финишировал десятым, а затем выиграл. Так что для моего отца та гонка на первом месте.

Перед этим уик-эндом я даже не думал, что мы сможем так сильно сократить отставание. Потом все стало складываться не в нашу пользу, но это только доказало, что никогда нельзя сдаваться. Нельзя прекращать борьбу – таким был мой подход к этому уик-энду.

Ощущения как после первой победы, потому что, похоже, я давно не выигрывал».