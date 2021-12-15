Хэмилтон признан лучшим гонщиком по итогам Гран-при Абу-Даби

В решающей гонке сезона британец упустил титул в борьбе с Максом Ферстаппеном

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала итоги голосования за лучшего гонщика Гран-при Абу-Даби.

В голосовании приняли участие шесть экспертов официального сайта, которые оценили всех пилотов по десятибальной шкале и составили рейтинг 10-ки лучших.

Лучшим в это раз стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, занявший 2-е место по итогам гонки и проигравший рекордный чемпионский титул Максу Ферстаппену. Его выступление эксперты оценили в 9,7 баллов.

Рейтинг пилотов на Гран-при Абу-Даби

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 9,7

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 9,5

3. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 9,2

4. Карлос Сайнс (Ferrari) – 9,0

5. Серхио Перес (Red Bull) – 8,5

6. Ландо Норрис (McLaren) – 8,0

7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 7,5

8. Фернандо Алонсо (Alpine) – 7,3

9. Эстебан Окон (Alpine) – 6,8

10. Мик Шумахер (Haas) – 6,5

Напомним, Mercedes намерен отказаться от апелляции и прекратить оспаривать чемпионство Ферстаппена.