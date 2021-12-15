Хэмилтон признан лучшим гонщиком по итогам Гран-при Абу-Даби
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала итоги голосования за лучшего гонщика Гран-при Абу-Даби.
В голосовании приняли участие шесть экспертов официального сайта, которые оценили всех пилотов по десятибальной шкале и составили рейтинг 10-ки лучших.
Лучшим в это раз стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, занявший 2-е место по итогам гонки и проигравший рекордный чемпионский титул Максу Ферстаппену. Его выступление эксперты оценили в 9,7 баллов.
Рейтинг пилотов на Гран-при Абу-Даби
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 9,7
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 9,5
3. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 9,2
4. Карлос Сайнс (Ferrari) – 9,0
5. Серхио Перес (Red Bull) – 8,5
6. Ландо Норрис (McLaren) – 8,0
7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 7,5
8. Фернандо Алонсо (Alpine) – 7,3
9. Эстебан Окон (Alpine) – 6,8
10. Мик Шумахер (Haas) – 6,5
Напомним, Mercedes намерен отказаться от апелляции и прекратить оспаривать чемпионство Ферстаппена.
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