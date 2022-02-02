Хэмилтон продолжит выступать в Формуле-1

Британец будет присутствовать на презентации W13

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон не собирается завершать карьеру и продолжит выступать в Формуле-1.

По информации немецкого ресурса RTL, семикратный чемпион мира будет присутствовать на презентации нового болида Mercedes W13, которая пройдет 18 февраля, и первым опробует новую «Серебряную стрелу».

После поражения в прошлом сезоне Льюис Хэмилтон прекратил любые контакты с прессой, из-за чего в СМИ начали появляться предположения о том, что семикратный чемпион мира может закончить карьеру.