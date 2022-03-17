Хэмилтон: «Порой ты проигрываешь, но на самом деле побеждаешь и растешь»
Хэмилтон: «Расселл очень легко влился в Mercedes»
Британский пилот доволен взаимодействием с соотечественником
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон доволен взаимодействием с новичком Mercedes Джорджем Расселлом.
Хэмилтона цитирует портал RaceFans:
«Он очень легко влился в команду. Все очень похоже на то время, когда он работал с нами и наблюдал за тем, что делаю я и Валттери. Джордж всех знает, так что трудностей не возникло. Мы работаем вместе, обсуждаем настройки, все очень хорошо.
Я даже не знаю, когда мы впервые трудились вместе. Помню только, что он присутствовал на брифингах и еще до этого сезона воспринимался фактически как часть команды, как напарник. Так что никаких проблем.
Джордж – невероятно талантливый от природы и сосредоточенный пилот. Он ведет себя естественно и старается трудиться на благо команды – вот, что я вижу на данный момент. Все в Mercedes довольны и работают сообща».
Льюис Хэмилтон рассказал, чему его учат поражения.
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