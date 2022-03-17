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Хэмилтон: «Расселл очень легко влился в Mercedes»

Британский пилот доволен взаимодействием с соотечественником
Автоспорт Формула-1
17 марта 14:20
Хэмилтон: «Расселл очень легко влился в Mercedes»
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон доволен взаимодействием с новичком Mercedes Джорджем Расселлом.

Хэмилтона цитирует портал RaceFans:

«Он очень легко влился в команду. Все очень похоже на то время, когда он работал с нами и наблюдал за тем, что делаю я и Валттери. Джордж всех знает, так что трудностей не возникло. Мы работаем вместе, обсуждаем настройки, все очень хорошо.

Я даже не знаю, когда мы впервые трудились вместе. Помню только, что он присутствовал на брифингах и еще до этого сезона воспринимался фактически как часть команды, как напарник. Так что никаких проблем.

Джордж – невероятно талантливый от природы и сосредоточенный пилот. Он ведет себя естественно и старается трудиться на благо команды – вот, что я вижу на данный момент. Все в Mercedes довольны и работают сообща».

Льюис Хэмилтон рассказал, чему его учат поражения.

Рене Тер Велде
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Теги

Mercedes Джордж Расселл Льюис Хэмилтон

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