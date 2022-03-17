Хэмилтон: «Расселл очень легко влился в Mercedes»

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон доволен взаимодействием с новичком Mercedes Джорджем Расселлом.

Хэмилтона цитирует портал RaceFans:

Я даже не знаю, когда мы впервые трудились вместе. Помню только, что он присутствовал на брифингах и еще до этого сезона воспринимался фактически как часть команды, как напарник. Так что никаких проблем.

Джордж – невероятно талантливый от природы и сосредоточенный пилот. Он ведет себя естественно и старается трудиться на благо команды – вот, что я вижу на данный момент. Все в Mercedes довольны и работают сообща».