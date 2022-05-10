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Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Семикратный чемпион мира подвел итоги этапа
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в Instagram подвел итоги Гран-при Майами.
«Мысли о Майами. Мы набрали важные очки для команды. И опять – какое же роскошное выступление показал Джордж Расселл! В целом могу констатировать, что мы движемся в верном направлении. Да, есть моменты, над которыми еще нужно поработать, но я уверен, что команда справится со всеми трудностями. Как и всегда».
Семикратный чемпион мира финишировал шестым на Гран-при Майами, когда его его партнер по команде Джордж Расселл завершил гонку на пятом месте.
Льюис Хэмилтон разочарован текущей формой Mercedes.
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