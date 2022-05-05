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Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»

Семикратный чемпион уже начинает говорить о следующем сезоне
Автоспорт Формула-1
23:17
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Фото: Mercedes

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон недоволен текущей формой коллектива:

В Барселоне меня спросили: «А что, если вы ошиблись?» или как-то в таком духе. Тогда я ответил: «Мы чемпионы мира, мы не допускаем ошибок». Но давайте признаем: даже учитывая все средства, что были в нашем распоряжении, мы, похоже, действительно ошиблись. 

Что делать в такой ситуации? Только одно: собраться с силами и работать с максимальной самоотдачей. И если кто-то оступается, остальные должны помочь ему и продолжать движение вперед. 

Мы совсем не там, где хотим быть. Но продолжим сражаться изо всех сил, чтобы в итоге увидеть свет в конце тоннеля.

Я знаю, что в розыгрыше еще множество очков, так что теоретически шансы остаются. Но важно оставаться реалистом: те проблемы, с которыми мы столкнулись, не решаются просто.

Ferrari и Red Bull порой быстрее нас на секунду с лишним. Мы не в силах что-то исправить к следующей гонке, решения пока нет. 

Даже когда мы его отыщем, потребуется время на подготовку деталей. На это могут уйти месяцы. Работа продолжается, никто не отказывается от борьбы. Но важно реально смотреть на вещи. И трудиться, чтобы не попасть в такую же ситуацию в будущем году.

Напомним, что лучший результат в сезоне у Хэмилтона был в первой гонке – британец стал третьим на Гран-при Бахрейна.

Источник: motorsport.com Олег Шумейко-младший
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