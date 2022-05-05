Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»

Фото: Mercedes

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон недоволен текущей формой коллектива:



Что делать в такой ситуации? Только одно: собраться с силами и работать с максимальной самоотдачей. И если кто-то оступается, остальные должны помочь ему и продолжать движение вперед.

Мы совсем не там, где хотим быть. Но продолжим сражаться изо всех сил, чтобы в итоге увидеть свет в конце тоннеля.

Я знаю, что в розыгрыше еще множество очков, так что теоретически шансы остаются. Но важно оставаться реалистом: те проблемы, с которыми мы столкнулись, не решаются просто.

Ferrari и Red Bull порой быстрее нас на секунду с лишним. Мы не в силах что-то исправить к следующей гонке, решения пока нет.

Даже когда мы его отыщем, потребуется время на подготовку деталей. На это могут уйти месяцы. Работа продолжается, никто не отказывается от борьбы. Но важно реально смотреть на вещи. И трудиться, чтобы не попасть в такую же ситуацию в будущем году.