Хэмилтон с десятого места на старте выиграл Гран-при Бразилии

Британец сократил отставание от Ферстаппена в личном зачете

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии. Второе место занял лидер зачета гонщиков Макс Ферстаппен, третьим финишировал Валттери Боттас.

С поул-позиции стартовал Боттас, однако он провалил старт, откатившись в район пятого места, а лидерством завладел Ферстаппен. Тем временем, Хэмилтон, как и в спринте, отыгрывал позицию за позицией и довольно быстро вышел на второе место. Таким образом, на Гран-при Бразилии все свелось к борьбе Ферстаппен – Хэмилтон.

Первую попытку атаки британец предпринял на 48 круге дистанции, однако пилот Red Bull сумел отстоять лидерство. Льюис занял выжидательную позицию и со второго раза, через 11 кругов, все-таки обогнал Макса, после чего начал быстро уезжать в отрыв.

Таким образом, Хэмилтон одержал 101 победу в карьере и сократил отставание от Ферстаппена в личном зачете до 14 баллов.

Результаты Гран-при Бразилии:

Впереди фанатов Формулы-1 ждут Гран-при Катара, Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Детальный отчет о Гран-при Бразилии читайте в наших традиционных итогах гонки, которые выйдут чуть позже.