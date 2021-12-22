Хэмилтон сообщил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1

Семикратный чемпион мира продолжит выступать в «королевских гонках»

Фото: Daily Express

Британский гонщик Льюис Хэмилтон заявил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1, сообщает Motorsport.

После драматического поражения в борьбе за титул в этом сезоне, появились слухи, что британец покинет «королеву автоспорта».

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Такое же количество титулов имеет легендарный Михаэль Шумахер.

Напомним, Николас Латифи получает угрозы смерти из-за того, что косвенно повлиял на итоги чемпионата.