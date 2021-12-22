Ферстаппен дал совет Хэмилтону, как пережить неудачу в борьбе за чемпионство
Хэмилтон сообщил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1
Семикратный чемпион мира продолжит выступать в «королевских гонках»
Фото: Daily Express
Британский гонщик Льюис Хэмилтон заявил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1, сообщает Motorsport.
После драматического поражения в борьбе за титул в этом сезоне, появились слухи, что британец покинет «королеву автоспорта».
Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Такое же количество титулов имеет легендарный Михаэль Шумахер.
Напомним, Николас Латифи получает угрозы смерти из-за того, что косвенно повлиял на итоги чемпионата.
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