Хэмилтон сошел впервые с Гран-при Австрии-2018

Семикратный чемпион Формулы-1 столкнулся с Ферстаппеном на Гран-при Италии

Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно завершил Гран-при Италии после столкновения с Максом Ферстаппеном из Red Bull.

Британский гонщик ни разу не сходил с гонки в Шпильберге 2018 года. Тогда заезд Хэмилтона завершился на 62-м круге из-за технических проблем. С тех пор семикратный чемпион Формулы-1 лишь один раз финишировал за пределами очковой зоны (на Гран-при Азербайджана-2021) и один раз пропустил гонку из-за коронавируса (Гран-при Сахира-2020).

Результаты Гран-при Италии.