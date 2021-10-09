Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции, но будет стартовать 11-м
Хэмилтон: «Трасса просто потрясающая»
Британец выиграл квалификацию Гран-при Турции
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Турции. Слова семикратного чемпиона мира приводит пресс-служба Формулы-1:
«Трасса просто потрясающая. Команда проделала действительно большую работу, подсказав нам, как нужно действовать. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. В любом случае надеюсь, что получится подарить болельщикам увлекательную гонку».
Напомним, из-за замены мотора в гонке Хэмилтон будет стартовать только 11-м.
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