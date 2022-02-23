Хэмилтон ожидает отчет от FIA о расследовании Гран-при, в котором у него «отобрали» титул
Хэмилтон: «В Mercedes работают умные люди, которые не допускают ошибок»
Семикратный чемпион мира поделился ожиданиями от нового сезона
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон уверен, что немецкая команда останется в числе фаворитов в новом сезоне.
Британца цитирует Racefans.net:
«Моя команда не допускает ошибок. Да, риск существует всегда, но мы не ошибаемся. У нас работают очень умные люди, я доверяю им на сто процентов. И как бы сегодня ни начались тесты, мы со всем справимся.
Сегодня утром я смотрел на разные болиды разных команд, и подумал, что нас ждет самый зрелищный и интересный сезон. Очень интересно, на каких позициях окажутся команды к моменту первой гонки.
Это действительно волнительное и интересное время. Ведь никто не знает, где на самом деле кто окажется в расстановке сил. Но я надеюсь, что правила, разработанные под руководством Росса Брауна, действительно улучшат ситуацию с плотной борьбой на трассе».
Льюис Хэмилтон признался, что у него и мысли не было уходить из Формулы-1.
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