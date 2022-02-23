Хэмилтон: «В Mercedes работают умные люди, которые не допускают ошибок»

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон уверен, что немецкая команда останется в числе фаворитов в новом сезоне.

Британца цитирует Racefans.net:

Сегодня утром я смотрел на разные болиды разных команд, и подумал, что нас ждет самый зрелищный и интересный сезон. Очень интересно, на каких позициях окажутся команды к моменту первой гонки.

Это действительно волнительное и интересное время. Ведь никто не знает, где на самом деле кто окажется в расстановке сил. Но я надеюсь, что правила, разработанные под руководством Росса Брауна, действительно улучшат ситуацию с плотной борьбой на трассе».