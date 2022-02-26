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Хэмилтон: «Всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины и храбрых граждан России, которые ищут мира»
Семикратный чемпион мира призвал к миру
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в Instagram высказался в поддержку жителей Украины, на территории которой происходит вооруженный конфликт.
«Когда мы видим несправедливость, очень важно с ней бороться. Я всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины, которые подверглись такому испытанию просто за то, что захотели выбрать для себя лучшее будущее.
И я также поддерживаю множество храбрых граждан России, которые противятся этому проявлению насилия и ищут лишь мира. Пожалуйста, берегите себя. Мы молимся за всех вас».
Формула-1 сообщила об отмене Гран-при России.
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