Хэмилтон вскоре может cтать гражданином Бразилии

Пилот Mercedes в ожидании паспорта

Льюис Хемилтон / Фото: motormouth

Я бы хотел проводить больше времени в Бразилии. В вашей стране прекрасная культура. Я пока был только в Рио и Сан-Паулу, но я бы хотел встретить здесь Рождество, Новый год, провести больше времени.



Футболист Неймар каждый год приглашает меня сюда, как и серфер Габриэль Медина. К сожалению, пока у меня не было такой возможности, но я уже жду свой бразильский паспорт.

Пилот Mercedesв 2021 году стал победителем Гран-При Бразилии. Свой триумф семикратный чемпион мира отпраздновал с бразильским флагом. Сначала гонщик проехал с ним по трасе в Сан-Паулу, а потом поднялся на пьедестал.Этот момент не остался не замеченным правительством страны. Вскоре один из местных конгрессменов внес на рассмотрение парламента страны вопрос о предоставлении британцу звания почетного гражданина. Правда, предложение еще не рассмотрено депутатами.