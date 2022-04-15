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Хэмилтон вскоре может cтать гражданином Бразилии

Пилот Mercedes в ожидании паспорта
Автоспорт Формула-1
20:01
Хэмилтон вскоре может cтать гражданином Бразилии
Льюис Хемилтон / Фото: motormouth
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в 2021 году стал победителем Гран-При Бразилии. Свой триумф семикратный чемпион мира отпраздновал с бразильским флагом. Сначала гонщик проехал с ним по трасе в Сан-Паулу, а потом поднялся на пьедестал.

Этот момент не остался не замеченным правительством страны. Вскоре один из местных конгрессменов внес на рассмотрение парламента страны вопрос о предоставлении британцу звания почетного гражданина. Правда, предложение еще не рассмотрено депутатами.

 Я бы хотел проводить больше времени в Бразилии. В вашей стране прекрасная культура. Я пока был только в Рио и Сан-Паулу, но я бы хотел встретить здесь Рождество, Новый год, провести больше времени.

Футболист Неймар каждый год приглашает меня сюда, как и серфер Габриэль Медина. К сожалению, пока у меня не было такой возможности, но я уже жду свой бразильский паспорт. 


Хэмилтон призвал помогать украинцам
Источник: motorsport.com
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Mercedes Льюис Хэмилтон

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