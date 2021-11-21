Хэмилтон выиграл Гран-при Катара, Алонсо впервые с 2014 года финишировал на подиуме

Между Льюисом и Ферстаппеном осталось всего восемь очков разницы

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем первого в истории Гран-при Катара. Вторым финишировал Макс Ферстаппен. Третьим – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который оказался на подиуме впервые с 2014 года.

Хэмилтон стартовал с поул-позиции и уверенно удержал лидерство до конца гонки. Единственным утешением для Ферстаппена стал тот факт, что он взял лучший круг в гонке.

Результаты Гран-при Катара:

В личном зачете Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до восьми очков. До конца чемпионата остались два Гран-при – Саудовской Аравии и ОАЭ.

В Кубке конструкторов на первом месте остался Mercedes, однако Red Bull проигрывает «серебряным стрелам» всего 5 баллов.

Детальный отчет о гонке читайте в наших традиционных итогах Гран-при, которые выйдут позже.