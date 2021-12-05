Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, следом за ним финишировал Ферстаппен

Самая яркая борьба развернулась за третье место





Льюис Хэмилтон финишировал раньше Макса Ферстаппена

На автодроме в Джидде завершилось Гран-при Саудовской Аравии. Победителем гонки стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, вторая позиция досталась Максу Ферстаппену из Red Bull. Третье место досталось второму гонщику Mercedes Валтери Боттасу, который на финише носом автомобиля опередил Эстебана Окона.



Отметим, что Гран-при дважды прерывалось из-за аварий. Сначала пилот Haas Мик Шумахер врезался в отбойник. Затем болид Серхио Переса зацепил Ferrari Шарля Леклера и испанца развернуло. Чтобы не врезаться в Переса, пилот Williams Джордж Расселл резко, и в него сзади врезался российский пилот Haas Никита Мазепин.