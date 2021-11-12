Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии

Впереди заключительная в сезоне спринтерская гонка

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Бразилии. Британец – единственный гонщик, который сумел выехать из 1 минуты и 8 секунд, показав результат 1:07.934.

Второе место занял лидер чемпионата Макс Ферстаппен, третье – Валттери Боттас.

Результаты квалификации Гран-при Бразилии:

13 ноября состоится последняя в этом сезоне спринтерская гонка, по итогам которой будет сформирована стартовая решетка воскресной гонки.

Отметим, что перед началом уик-энда на болиде Хэмилтона заменили мотор, а поэтому независимо от результатов спринтерской гонки он потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии.