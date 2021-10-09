Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции, но будет стартовать 11-м

Ранее британец получил штраф за замену мотора

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Турции. Второй результат у Валттери Боттаса, третий – Макса Ферстаппена.

При этом из-за штрафа в десять позиций за замену мотора в гонке Хэмилтон будет стартовать 11-м, в то время как первый ряд займут Боттас (поул-позиция) и Ферстаппен.

Результаты квалификации: