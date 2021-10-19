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Хэмилтон высказал мнение, с чем связана прибавка Mercedes в сравнении с Red Bull на двух последних Гран-при

Семикратный чемпион заявил, что никаких изменений обновок болида не было
Автоспорт Формула-1
11:46
Хэмилтон высказал мнение, с чем связана прибавка Mercedes в сравнении с Red Bull на двух последних Гран-при
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мнением о прогрессе Mercedes на двух последних этапах Гран-при:

Мы ничего не меняли в болиде, поэтому я действительно не знаю, почему мы были так быстры. Может, две последних трассы просто подошли нашей машине лучше, чем Red Bull.

Конечно, наши машины были очень хороши. Последний уик-энд прошёл замечательно, Боттас проделал отличную работу. Будет здорово, если болиды будут так же конкурентоспособны и в следующих гонках.

Советник Red Bull заявил, что такими темпами Mercedes будет фаворитом в концовке сезона.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Льюис Хэмилтон Mercedes

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