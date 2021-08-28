Ферстаппен: «Трасса крайне сложная, когда становится влажной»
Хэмилтон: «Выступление Рассела – это фантастика»
Пилот Mercedes занял только третье место в квалификации Гран-при Бельгии
Фото: пресс-служба Формулы-1
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который в квалификации Гран-при Бельгии занял третье место, отдал должное гонщикам, показавшим результаты лучше – Максу Ферстаппену (первое место) и Джорджу Расселу (второе место). Слова британца приводит Sky Sports:
«Очень трудный день – думаю, для всех. Я просто стараюсь оставаться позитивным, сосредоточенным и спокойным.
Макс здорово проехал в конце, молодец. Джордж тоже отлично выступил, это фантастика. Если завтра условия будут такими же, гонка получится тяжелой».
Напомним, в третьем сегменте квалификации Гран-при Бельгии произошла авария.
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