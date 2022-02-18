Хэмилтон: «Я не собираюсь уходить, мне нужно было сделать шаг назад»

Британец в следующем сезоне вновь попробует стать рекордсменом по количеству титулов

Льюис Хэмилтон / Фото: Mercedes

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, у него и в мыслях не было уходить из Формулы-1:



Я никогда и не говорил, что собираюсь уходить. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Да, для меня это было очень тяжелое время. Мне было нужно время, чтобы сделать шаг назад и сосредоточиться на настоящем. Моя семья была рядом со мной, мы хорошо провели время вместе, получив прекрасные воспоминания на будущее. И я принял решение провести еще сезон и атаковать на пределе.

Напомним, что Mercedes презентовал болид на сезон-2022.