Хэмилтон: «Я невероятно разочарован в себе»

Пилот Mercedes провалился в третьем сегменте квалификации Гран-при Сочи

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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свою ошибку в третьем сегменте квалификации Гран-при Сочи.

При въезде на пит-лейн британец столкнулся со стеной и сломал переднее крыло. Слова пилота Mercedes приводит Sky Sports:

«Это моя ошибка, и я невероятно разочарован в себе. До этого момента я был в хорошей форме. Я виноват перед всей командой – здесь и на базе. Не такого ожидаешь от чемпиона. Но что есть, то есть. Завтра я постараюсь сделать все возможное и исправить ситуацию. В конце сессии ощущения были кошмарными: очень плохое сцепление, очень скользкая трасса, если пытаешься прогреть шины».

В Гран-при Сочи Хэмилтон будет стартовать с четвертого места. В то же время его главный конкурент в борьбе за титул Макс Ферстаппен начнет гонку с последнего места.