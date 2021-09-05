Гран-при Нидерландов. Вторая практика: Хэмилтон сошел из-за проблем с мотором, протокол возглавили пилоты Ferrari
Хэмилтон: «Я отдал все силы, но Red Bull был слишком быстр»
Британец финишировал вторым на Гран-при Нидерландов
Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поблагодарил нидерландских фанатов за прекрасную атмосферу во время Гран-при Нидерландов.
Хэмилтона цитирует Sky Sports:
«Вот это гонка, вот это болельщики. Если честно, уик-энд вышел потрясающим. Макс проделал отличную работу, и я его поздравляю.
Сегодня я отдал все силы и гнал на полную. Я атаковал так жестко, как только мог. Но они просто были слишком быстры».
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