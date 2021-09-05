Хэмилтон: «Я отдал все силы, но Red Bull был слишком быстр»

Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поблагодарил нидерландских фанатов за прекрасную атмосферу во время Гран-при Нидерландов.

Хэмилтона цитирует Sky Sports:

Сегодня я отдал все силы и гнал на полную. Я атаковал так жестко, как только мог. Но они просто были слишком быстры».