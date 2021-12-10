Такого не было почти 50 лет. С чем Ферстаппен и Хэмилтон подходят к финальной гонке сезона
Хэмилтон: «Я уверен, что борьба будет суперплотной, как и на предыдущих этапах»
Семикратный чемпион Формулы-1 высказался о битве с Ферстаппеном в ОАЭ
Льюис Хэмилтон / фото - news.sky.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о битве за чемпионство с Максом Ферстаппеном из Red Bull в решающей гонке, которая состоится в ОАЭ.
Британца цитирует портал GPFans:
«Мне нравится трасса и изменения. Она стала более приятной для пилотажа, более плавной. Скорость у нас близкая, однако остаются некоторые неизвестные, если говорить о темпе. Я уверен, что борьба будет суперплотной, как и на предыдущих этапах.
Ощущения не очень плохие, если говорить о балансе болида. Теперь нужно изучить данные и понять, где можно прибавить. Задачи все время меняются, но все хорошо».
Такого не было почти 50 лет. С чем Ферстаппен и Хэмилтон подходят к финальной гонке сезона.
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