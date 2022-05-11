Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса
Обладатели восьми Кубков Конструкторов кряду в текущем сезоне в пелотоне являются третьей силой
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон высказался о текущем положении дел в команде после Гран-при Майами. Слова пилота Mercedes приводит RaceFans.net:
К сожалению, мы еще не достигли прогресса. Сейчас у нас та же скорость, что и в первых гонках. Так что нужно продолжать попытки исправит ситуацию. За пять этапов мы не добились прогресса – надеюсь, что в какой-то момент это произойдет. Пока что нужно работать и пытаться изменить то, что сейчас происходит.
Не сказал бы, что в Майами все было плохо. Мы пытаемся бороться с козлением. Если мы приподнимаем машину, то этот эффект уменьшается. Сегодня было не так уж скудно, просто мы не ехали быстро.
Напомним, что в личном зачете Хэмилтон идет на шестом месте.
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