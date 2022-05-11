Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:45
Бильярд. Cluster Cup. Львов

Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса

Обладатели восьми Кубков Конструкторов кряду в текущем сезоне в пелотоне являются третьей силой
Автоспорт Формула-1
18:57
Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса
Фото: Getty Images

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон высказался о текущем положении дел в команде после Гран-при Майами. Слова пилота Mercedes приводит RaceFans.net:

К сожалению, мы еще не достигли прогресса. Сейчас у нас та же скорость, что и в первых гонках. Так что нужно продолжать попытки исправит ситуацию. За пять этапов мы не добились прогресса – надеюсь, что в какой-то момент это произойдет. Пока что нужно работать и пытаться изменить то, что сейчас происходит.

Не сказал бы, что в Майами все было плохо. Мы пытаемся бороться с козлением. Если мы приподнимаем машину, то этот эффект уменьшается. Сегодня было не так уж скудно, просто мы не ехали быстро.

Напомним, что в личном зачете Хэмилтон идет на шестом месте.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Автоспорт Формула-1
10 мая 20:05
Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса
Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса
Автоспорт Формула-1
09 мая 07:47
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
Автоспорт Формула-1
07 мая 19:35
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Автоспорт Формула-1
06 мая 10:10
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Автоспорт Формула-1
05 мая 23:17
Хэмилтон вскоре может cтать гражданином Бразилии
Хэмилтон вскоре может cтать гражданином Бразилии
Автоспорт Формула-1
15 апреля 20:01

Новости: Автоспорт

Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса
Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса
Формула-1
18:57
Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Формула-1
10 мая 20:05
Ферстаппен: «У нас по-прежнему есть проблемы с надежностью»
Ферстаппен: «У нас по-прежнему есть проблемы с надежностью»
Формула-1
09 мая 22:00
Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Формула-1
09 мая 11:16
Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса
Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса
Формула-1
09 мая 07:47
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
Формула-1
07 мая 19:35
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Формула-1
06 мая 10:10
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Формула-1
05 мая 23:17
Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»
Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»
Формула-1
05 мая 21:30
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 15:01
Все новости