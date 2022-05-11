Хэмилтон заявил, что за 5 гонок у Mercedes нет никакого прогресса

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Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон высказался о текущем положении дел в команде после Гран-при Майами. Слова пилота Mercedes приводит RaceFans.net:



Не сказал бы, что в Майами все было плохо. Мы пытаемся бороться с козлением. Если мы приподнимаем машину, то этот эффект уменьшается. Сегодня было не так уж скудно, просто мы не ехали быстро.