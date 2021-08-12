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Хэмилтона едва не оставили вне десятки лучших пилотов сезона по версии Ф-1

Норрис и Ферстаппен стали любимчиками болельщиков «Королевы автоспорта»
Автоспорт Формула-1
17:20
Хэмилтона едва не оставили вне десятки лучших пилотов сезона по версии Ф-1
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала рейтинг топ-10 лучших гонщиков первой половины сезона-2021 по версии зрителей.

Первое место по мнению пользователей сайта разделили пилоты Red Bull и McLaren Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, первую тройку замкнул гонщик Williams Джордж Рассел, которому пророчат повышение в Mercedes. Отметим, что семикратный чемпион Ф-1 и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон расположился лишь на 8-ой строчке.

Рейтинг лучших пилотов Ф-1 сезона-2021

1-2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 8,8 балла

1-2. Ландо Норрис (McLaren) – 8,8

3. Джордж Расселл (Williams) – 7,7

4. Шарль Леклер (Ferrari) – 7,5

5-6. Карлос Сайнс (Ferrari) – 7,4

5-6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 7,4

7. Фернандо Алонсо (Alpine) – 7,3

8. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 7,2

9. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 7,1

10. Эстебан Окон (Alpine) – 6,7

Руководитель Ferrari рассказал, кого видит фаворитом в чемпионской гонке личного зачета.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Льюис Хэмилтон Ландо Норрис Макс Ферстаппен

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