Хорнер: «Не в нашей природе отказываться от борьбы, в любом сезоне»

Босс Red Bull заявил, что его команда не бросит разработку болида в условиях борьбы за чемпионский титул

Кристиан Хорнер / фото - Getty Images

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что его команда никогда бы не смогла рано бросить разработку болида в условиях борьбы за чемпионский титул.

В преддверии следующего сезона, когда Формула-1 перейдет на новый технический регламент, многие команды уже прекратили разработку текущих болидов и сосредоточились на работе с машинами 2022 года, сообщает autosport.com.

«Это заложено в том, кем мы являемся, как гоночная команда – не в нашей природе рано отказываться от борьбы, в любом сезоне. Разумеется, нас также ограничивает потолок бюджета, этот фактор несколько осложняет жизнь. Но в Формуле-1 у людей очень короткая память – когда есть шанс, нужно стараться им воспользоваться. Каждая гонка – это новая возможность и если это значит, что людям придется поработать чуть больше обычного, поработать на пару часов дольше, то так и нужно делать, и мы все готовы к этому вызову».

Соперники Red Bull в борьбе за титул из Mercedes уже прекратили разработку нынешней машины – по словам Хорнера, он был не то чтобы удивлен данному факту, отметив, что у разных команд могут быть разные обстоятельства.

«Понятно, что у них более крупная организация по сравнению с нашей, поэтому появления ограничения бюджетов сказалось на них сильнее – на их планировании, на действиях в условиях пандемии. Я не могу судить о действиях других организаций, не имея всех фактов, я могу говорить лишь о нашей команде. И лично нас устраивает выбранный подход. Понятно, что если в первой гонке следующего сезона Mercedes окажется быстрее нас на две секунды – мы расстроимся. Но мне кажется, что в данный момент мы смогли достичь оптимального баланса в работе».

Кристиан Хорнер высказался о работе второго пилота команды Серхио Переса.