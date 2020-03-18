Хорнер: «Первый номер Red Bull – тот, кто впереди»

Руководитель команды сравнил шансы Переса и Ферстаппена

Кристиан Хорнер / фото - essentiallysports.com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер напомнил, что у команды нет времени на раскачку – для борьбы за титул необходимо показывать результат с самого старта сезона.

Слова Хорнера приводит портал racingnews365.nl:

«Хотя машины изменились не так сильно, пространство для улучшения было. Это всегда непросто, и изменения в регламенте оказались более существенными, чем ожидалось. Команда упорно работала, и здорово, что мы видим разные интерпретации правил в пелотоне. Чтобы выступить лучше, чем в 2020-м, мы должны отталкиваться от позитивных моментов прошлого года, сохранять импульс, полученный благодаря победе в последней гонке. Надеюсь, мы будем быстрыми в течение всего сезона».

Хорнер заявил, что Серхио Перес станет подходящим напарником для Макса Ферстаппена, и отметил, что в команде нет первого номера:

«Здорово, что пришел Чеко. Он очень опытный пилот и отличный парень. Гонщики хорошо ладят и работают вместе, и я считаю, что он вносит свой вклад. Макс и Чеко – хорошее сочетание. Первый номер – тот, кто впереди. Так складывалось годами. У гонщиков одинаковые машины и одинаковые шансы».

Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о том, как для него сложились предсезонные тесты в Бахрейне.