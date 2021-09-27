Кристиан Хорнер оценил шансы Red Bull на победу в сезоне

Кристиан Хорнер / фото - Getty Images

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер поделился мнением о борьбе с Mercedes на оставшихся трассах нынешнего сезона, оценив шансы своей команды на победу. Цитирует функционера портал RaceFans.

Насчет Катара и Саудовской Аравии мы пока не можем ничего сказать, а потом будет Абу-Даби. Так что могу предположить, что на оставшихся трассах шансы будут примерно 50 на 50».