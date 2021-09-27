Перес – об однолетнем контракте с Red Bull: «Единственное, о чем я думаю – это подготовка к следующей гонке»
Кристиан Хорнер оценил шансы Red Bull на победу в сезоне
Руководитель австрийской команды считает, что шансы с Mercedes примерно равны
Кристиан Хорнер / фото - Getty Images
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер поделился мнением о борьбе с Mercedes на оставшихся трассах нынешнего сезона, оценив шансы своей команды на победу. Цитирует функционера портал RaceFans.
«Впереди нас уже не ждут трассы вроде Монцы или Сочи, где у Mercedes было преимущество в скорости. Да, в прошлом чемпионате они взяли первое место и в Турции. В Остине смотримся сильно и мы, и Mercedes. А в Мексике и Бразилии, где трассы пролегают на большой высоте, мы всегда выглядим сильнее Mercedes.Результаты Гран-при Сочи.
Насчет Катара и Саудовской Аравии мы пока не можем ничего сказать, а потом будет Абу-Даби. Так что могу предположить, что на оставшихся трассах шансы будут примерно 50 на 50».
Комментарии 0