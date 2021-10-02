Култхард: «Не думаю, что Ферстаппену удастся залезть Хэмилтону в голову»

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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о соперничестве Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в борьбе за титул в нынешнем сезоне.

Култхарда цитирует ресурс Planet F1:

Не думаю, что Ферстаппену удастся залезть Хэмилтону в голову. Они оба очень сильные гонщики, их обоих поддерживают очень сильные команды – они понимаю, что способны выиграть каждую гонку. А понимание этого придает тебе чувство огромной уверенности.

Когда я сам в прошлом боролся за титул, то чувствовал это давление. Но эти ребята – нет. Они сражаются против лучших, но при этом совершают намного меньше ошибок по сравнению с нами в мое время».