Хэмилтон: «Не испытываю никакой вражды к Ферстаппену»
Култхард: «Не думаю, что Ферстаппену удастся залезть Хэмилтону в голову»
Бывший пилот Формулы-1 поделился мнением о соперничестве британца и голландца
Фото: independent.co.uk
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о соперничестве Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в борьбе за титул в нынешнем сезоне.
Култхарда цитирует ресурс Planet F1:
«Не стоит удивляться, что среди всех участников Формулы-1 за титул сражаются именно Хэмилтон и Ферстаппен. И я предельно убежден, что борьба будет идти до самого финала сезона в Абу-Даби.
Не думаю, что Ферстаппену удастся залезть Хэмилтону в голову. Они оба очень сильные гонщики, их обоих поддерживают очень сильные команды – они понимаю, что способны выиграть каждую гонку. А понимание этого придает тебе чувство огромной уверенности.
Когда я сам в прошлом боролся за титул, то чувствовал это давление. Но эти ребята – нет. Они сражаются против лучших, но при этом совершают намного меньше ошибок по сравнению с нами в мое время».
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