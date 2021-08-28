Безумие! Ферстаппен взял поул в дождевой квалификации Гран-при Бельгии, у Рассела на Williams второе место
Ландо Норриса доставили в больницу после аварии в квалификации Гран-при Бельгии
Британский гонщик разбил болид в третьем сегменте
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилота McLaren Ландо Норриса доставили в больницу после аварии в квалификации Гран-при Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба британской конюшни:
«После несчастного случая, произошедшего во время квалификации Гран-при Бельгии, Ландо был осмотрен в медицинском центре при автодроме, а затем доставлен в местную больницу для рентгена локтя. Мы продолжим держать вас в курсе по мере поступления новой информации».
Норрис разбил болид в третьем сегменте. Находясь еще на трассе, он сообщил, что с ним все в порядке.
Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен.
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