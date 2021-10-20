Лас-Вегас заинтересован в проведении Гран-при в 2023 году

Представители города обсудят с Формулой-1 возможность проведения гонки на юге Невады

Фото: cnn.com

В Формуле-1 может появиться еще один американский Гран-при.

Как сообщил журналист аффилированного с CBS канала KLAS-TV Крис Матхейс, делегация руководителей направилась в Остин, где в эти выходные состоится Гран-при США. Представители Лас-Вегаса, как ожидается, обсудят возможность проведения гонки на юге Невады уже в 2023 году.

В Corriere dello Sport не исключили ротацию Гран-при, так как гонка в Лас-Вегасе может стать третьим американским этапом в календаре: в 2022 году к Остину добавится Майами. Кроме этого, руководство автодрома в Индианаполисе неоднократно заявляло о желании вернуться в Формулу-1.

Имола согласовала четырехлетний контракт с Формулой-1.