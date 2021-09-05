Леклер: «Мое решение стоило Ferrari четвертого места на стартовой решетке»
Латифи получил штраф и потеряет пять мест на старте Гран-при Нидерландов
Пилот разбил болид в квалификации, из-за чего ему поменяли коробку передач
Фото: twitter.com/WilliamsRacing
Пилот Williams Николас Латифи получил штраф на пять мест на стартовой решетке Гран-при Нидерландов за замену коробки передач, сообщает GPFans.
Канадец разбил болид во втором сегменте квалификации. В гонке он должен был стартовать 14-м, но теперь будет 19-м:
«Я слегка неверно выбрал точку торможения и задел траву. Это такой скоростной поворот, что ты уже не можешь восстановить контроль над машиной. Красный флаг нам помешал, но даже на уже использованных шинах я видел, что улучшаю свое время, поэтому я сильно атаковал.
Это был сильный удар, но эти машины очень безопасны, и я чувствую себя хорошо.
Повреждений было довольно много, так что прошу прощения у парней и девушек, которые будут усердно работать над их устранением завтра».
Напомним, квалификацию Гран-при Нидерландов выиграл Макс Ферстаппен.
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