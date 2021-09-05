Латифи получил штраф и потеряет пять мест на старте Гран-при Нидерландов

Фото: twitter.com/WilliamsRacing

Пилот Williams Николас Латифи получил штраф на пять мест на стартовой решетке Гран-при Нидерландов за замену коробки передач, сообщает GPFans.

Канадец разбил болид во втором сегменте квалификации. В гонке он должен был стартовать 14-м, но теперь будет 19-м:

Это был сильный удар, но эти машины очень безопасны, и я чувствую себя хорошо.

Повреждений было довольно много, так что прошу прощения у парней и девушек, которые будут усердно работать над их устранением завтра».