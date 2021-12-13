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Латифи: «У меня не было намерения решить исход чемпионской борьбы»

Пилот Williams разбил свой болид, что прямым образом повлияло на исход всего сезона
Автоспорт Формула-1
16:33
Латифи: «У меня не было намерения решить исход чемпионской борьбы»

Пилот Williams Николас Латифи извинился за то, что повлиял на исход чемпионской гонки.

На последних кругах Гран-при Абу-Даби Латифи разбил болид, после чего на трассе появилась машина безопасность, что позволило Максу Ферстаппену провести «бесплатный» пит-стоп и в конце концов обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона. Слова канадца приводит ESPNF-1:

«Такое никогда не было моим намерением, и я могу только извиниться за то, что повлиял на ход гонки и создал эту возможность.

Я допустил ошибку. У нас просто были проблемы со сцеплением в следующей связке поворотов, а особенно там, где я в итоге вылетел. Для меня это был сложный поворот весь уик-энд, а в условиях грязных шин и грязного воздуха я допустил ошибку.

До того момента я не был в курсе, как развивается ситуация в гонке. Очевидно, что у меня не было намерения непредумышленно оказать влияние, но я допустил ошибку и разрушил свою собственную гонку».


Читайте также: у Формулы-1 новый чемпион! Ферстаппен в невероятной гонке завершил гегемонию Хэмилтона.

Сергей Остапенко
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Николас Латифи Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон

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