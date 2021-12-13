Латифи: «У меня не было намерения решить исход чемпионской борьбы»

Пилот Williams Николас Латифи извинился за то, что повлиял на исход чемпионской гонки.

На последних кругах Гран-при Абу-Даби Латифи разбил болид, после чего на трассе появилась машина безопасность, что позволило Максу Ферстаппену провести «бесплатный» пит-стоп и в конце концов обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона. Слова канадца приводит ESPNF-1:

Я допустил ошибку. У нас просто были проблемы со сцеплением в следующей связке поворотов, а особенно там, где я в итоге вылетел. Для меня это был сложный поворот весь уик-энд, а в условиях грязных шин и грязного воздуха я допустил ошибку.

До того момента я не был в курсе, как развивается ситуация в гонке. Очевидно, что у меня не было намерения непредумышленно оказать влияние, но я допустил ошибку и разрушил свою собственную гонку».