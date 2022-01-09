Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100

Гонщик BRX отыграл 5 секунд у Аль-Аттии

Фото: Twitter BRX

9 января прошел в Саудовской Аравии прошел седьмой этап Дакара.



В классе внедорожников победу завоевал Себастьян Леб. Со вторым результатом финишировал лидер личного зачета Нассер Аль-Аттия, который проиграл почти пять с половиной секунд.

Украинский экипаж в классе Classic Сергея Малика и Любомира Шумакова финишировал в первой сотне. В общей классификации украинцы идут на 88-й строчке.

Мотоциклы

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 3:28.46

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.44

3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +2.51

Положение после этапа 7

1. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») – 23:45.02

2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +5.12

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.23

Квадроциклы

1. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») – 4:17.18

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +3.07

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +16.36

Положение после этапа 7

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 29:38.54

2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +18.21

3. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») +52.39

Внедорожники

1. Себастьян Леб (Франция, BRX) – 3:09.32

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.26

3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +7.43

Положение после этапа 7

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 23:52.22

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +44.59

3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +53.31

Мотовездеходы SSV

1. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») – 4:00.56

2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +0.22

3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +0.42

Положение после этапа 7

1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 29:28.14

2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +5.11

3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +6.33

Грузовики

1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 3:33.17

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +1.37

3. Мартин ван дер Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +4.25

Положение после этапа 7

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 26:05.54

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +5.14

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +31.25