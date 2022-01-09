Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
9 января прошел в Саудовской Аравии прошел седьмой этап Дакара.
В классе внедорожников победу завоевал Себастьян Леб. Со вторым результатом финишировал лидер личного зачета Нассер Аль-Аттия, который проиграл почти пять с половиной секунд.
Украинский экипаж в классе Classic Сергея Малика и Любомира Шумакова финишировал в первой сотне. В общей классификации украинцы идут на 88-й строчке.
Мотоциклы
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 3:28.46
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.44
3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +2.51
Положение после этапа 7
1. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») – 23:45.02
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +5.12
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.23
Квадроциклы
1. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») – 4:17.18
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +3.07
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +16.36
Положение после этапа 7
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 29:38.54
2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +18.21
3. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») +52.39
Внедорожники
1. Себастьян Леб (Франция, BRX) – 3:09.32
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.26
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +7.43
Положение после этапа 7
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 23:52.22
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +44.59
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +53.31
Мотовездеходы SSV
1. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») – 4:00.56
2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +0.22
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +0.42
Положение после этапа 7
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 29:28.14
2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +5.11
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +6.33
Грузовики
1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 3:33.17
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +1.37
3. Мартин ван дер Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +4.25
Положение после этапа 7
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 26:05.54
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +5.14
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +31.25
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