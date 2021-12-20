Перес: «Выступления с таким напарником, как Ферстаппен, мотивируют и толкают на новый уровень»
Легенда ралли: «Латифи – гонщик-любитель. Из-за него осталось неприятное послевкусие от финала»
Вальтер Рерль больше не будет смотреть Формулу-1
Фото: Porsche
Легенда немецких автогонок Вальтер Рерль поделился мнением о последнем Гран-при сезона Формулы-1, на котором решилась судьба чемпионского титула.
Макс Ферстаппен благодаря аварии Николаса Латифи сумел на последнем круге обогнать Льюиса Хэмилтона и стать новым чемпионом мира. Слова Рерля приводит Straubinger Tagblatt:
«Теперь я знаю, что в будущем мне не придется тратить ни минуты на просмотр гонок Формулы-1 по телевизору. Я могу сэкономить время.
Латифи – гонщик-любитель. Из-за него осталось неприятное послевкусие от финала.
Макс Ферстаппен – ледяной, бесхарактерный гонщик, который ни во что не ставит своих соперников, но именно таким нужно быть, чтобы побеждать».
Напомним, Ферстаппен посоветовал Латифи какое-то время не контактировать с журналистами.
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