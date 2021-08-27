Босс Williams: «Если Расселл не получит приглашение от Mercedes, он бы хотел остаться у нас»
Леклер: «Будет здорово, если Расселл получит место в Mercedes»
Макс Ферстаппен также высказался в поддержку британского гонщика
Джордж Расселл / фото - Twitter
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен и его коллега из Ferrari Шарль Леклер высказались в поддержку Джорджа Расселла, который в следующем сезоне может получить место в Mercedes.
Гонщиков цитирует портал The Race:
Макс Ферстаппен:
«Джордж очень быстрый гонщик – и он не может вечно оставаться в своей нынешней команде. Думаю, он заслуживает большего. Понятно, что решение остается за Mercedes, от меня тут ничего не зависит! Но да, я высоко оцениваю его как гонщика. И конечно он еще очень молод, а молодые пилоты рано или поздно уходят на повышение. Особенно хорошие гонщики».
Шарль Леклер:
«Будет здорово, если Джордж получит место в Mercedes, ведь он этого заслуживает. В Формуле-1 всегда сложно оценивать пилотов из-за большой разницы в болидах. Но Джордж, выступая за Williams, всегда демонстрирует хорошие выступления. К тому же, в прошлом мы уже выступали вместе (в младших сериях) и я знаю, насколько силен Джордж. Так что да, он заслуживает это место и мне кажется, что будет здорово, если такое место получит настолько талантливый пилот».
Босс Williams Йост Капито рассказал, что команда ждет решения Mercedes по Джорджу Расселлу.
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