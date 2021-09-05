Ферстаппен: «Надеюсь, что в гонке сможем завершить начатое»
Леклер: «Мое решение стоило Ferrari четвертого места на стартовой решетке»
Монегаск поделился мнением о результатах квалификации
Шарль Леклер / Фото: Twitter Ferrari
Пилот Ferrari Шарль Леклер подвел итоги квалификации Гран-при Нидерландов.
Я доволен своим кругом. Единственное, что меня не устраивает, это то, что, возможно, перед последней попыткой я попросил слишком сильно увеличить прижимную силу на переднем антикрыле. Из-за этого я немного потерял в сцеплении задней части, и это стоило нам четвертого места, но такова жизнь. В любом случае завтра мы стартуем с хороших позиций.
Завтра на первом круге будет много возможностей для прохождения третьего поворота. Надеюсь, получится обогнать Пьера Гасли на старте.
Напомним, что монегаск с 82-я очками идет на 7-ой строчке личного зачета.
Комментарии 0