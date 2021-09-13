Леклер: «Мы лишь четвертые, но для меня лично это одно из лучших выступлений в Формуле-1»

Шарль Леклер / фото - asnmp.com

Пилот Ferrari Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Италии, поделившись мнением о выступлении Скудерии на домашнем для команды этапе.

Монегаска цитирует портал Planet F1:

Сегодня это было видно, потому что у нас была возможность постараться обогнать нескольких соперников, как в случае с Боттасом. Я правда все перепробовал. Да, в итоге мы лишь четвертые, но при этом я считаю, что лично для меня это было одно из лучших выступлений в Формуле-1 вообще. Так что да, я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Да, очень досадно, что мы не смогли попасть на подиум, хотя были так близки, но иногда так бывает.

Конечно, я понимаю, что наши болельщики не очень довольны четвертым местом. Мы все это понимаем. Но с учетом того, где мы были в Монце год назад, и где оказались сейчас, команда сделала большой шаг вперед. И возможно это стало благодаря отличной работе команды. Конечно, сейчас мы совсем не там, где хотим быть, но команда сделала огромный шаг вперед, это тоже нужно признать».