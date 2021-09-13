Леклер: «Мы лишь четвертые, но для меня лично это одно из лучших выступлений в Формуле-1»
Пилот Ferrari Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Италии, поделившись мнением о выступлении Скудерии на домашнем для команды этапе.
Монегаска цитирует портал Planet F1:
«Я всегда выкладываюсь на полную и всем сердцем желаю добиться успеха. По телевизору это видно не всегда. В каких-то гонках видно, а в каких-то нет. И я рад, когда это замечают.
Сегодня это было видно, потому что у нас была возможность постараться обогнать нескольких соперников, как в случае с Боттасом. Я правда все перепробовал. Да, в итоге мы лишь четвертые, но при этом я считаю, что лично для меня это было одно из лучших выступлений в Формуле-1 вообще. Так что да, я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Да, очень досадно, что мы не смогли попасть на подиум, хотя были так близки, но иногда так бывает.
Конечно, я понимаю, что наши болельщики не очень довольны четвертым местом. Мы все это понимаем. Но с учетом того, где мы были в Монце год назад, и где оказались сейчас, команда сделала большой шаг вперед. И возможно это стало благодаря отличной работе команды. Конечно, сейчас мы совсем не там, где хотим быть, но команда сделала огромный шаг вперед, это тоже нужно признать».
Шарль Леклер намерен продлить контракт с Ferrari.
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