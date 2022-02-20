Леклер: «В прошлом сезоне я продолжил прогрессировать благодаря Сайнсу»
Леклер: «Мы здесь ради чемпионского титула»
Гонщик Ferrari поделился мнением о перспективах команды
Шарль Леклер / фото - formula1.com
Гонщик Ferrari Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.
Леклера цитирует портал Planet F1:
«Мы это обсуждали и мы будем иметь возможность свободно бороться друг с другом на трассе – очевидно, действуя при этом в интересах. Понятно, что мне жаль того, что я проиграл Карлосу в прошлом году – но я, скажем так, усвоил урок и теперь с нетерпением жду нового сезона. Мой подход не изменится. Нужно стараться бороться за самые высокие места, стараться выжимать максимум и из себя, и из машины.
Завоевание чемпионского титула? Ну, мы здесь именно ради этого. У нас будет возможность постараться выиграть на каждой трассе. Мне правда нравится новая Ferrari, очень красивая машина. Из уже представленных машин наша концепция кажется мне наиболее смелой».
Ferrari представил болид на новый сезон.
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