Леклер: «Мы здесь ради чемпионского титула»

Шарль Леклер / фото - formula1.com

Гонщик Ferrari Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

Леклера цитирует портал Planet F1:

Завоевание чемпионского титула? Ну, мы здесь именно ради этого. У нас будет возможность постараться выиграть на каждой трассе. Мне правда нравится новая Ferrari, очень красивая машина. Из уже представленных машин наша концепция кажется мне наиболее смелой».