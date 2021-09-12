Леклер: «Гонки в Монце всегда были особенными для Ferrari»
Леклер намерен продлить контракт с Ferrari
Монегаск хочет стать чемпионом в составе Скудерии
Шарль Леклер / фото - f1i.com
Известный итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что гонщик Формулы-1 Шарль Леклер намерен продлить контракт с Ferrari.
Действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года. Монегаск готов выступать за Скудерию до 2026-го, утверждает Туррини.
Журналиста цитирует quotidiano.net:
«Приятно знать, что Карлетто выразил желание продлить соглашение до 2026 года. Леклер верит, что существуют условия для реализации его большой мечты – стать чемпионом с «гарцующим жеребцом». Посмотрим».
Шарль Леклер связывался с представителями Red Bull для обсуждения возможного перехода.
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