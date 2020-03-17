Леклер: «Не думаю, что Ferrari сможет бороться за чемпионство в сезоне 2021»

Шарль Леклер / фото - Getty Images

Пилот Ferrari Шарль Леклер признался, что не верит, что его команда сможет в текущем сезоне побороться за первое место в Формуле-1. В предыдущем сезоне «Скудерия» заняла лишь 6-е место в Кубке конструкторов. Слова француза приводит La Gazzetta dello Sport.

Пока еще по-прежнему слишком рано, чтобы говорить о возможностях нового болида.

Конечно, я выступаю, чтобы побеждать. Когда я говорил о намерении вернуть Ferrari на вершину, это была среднесрочная и долгосрочная цель. Речь не шла о чемпионате 2021 года.

Технический регламент пока не позволяет нам доработать машину так, как мы бы хотели. Новый болид не является революционным, скорее это эволюционная модель предыдущего».