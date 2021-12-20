Леклер: «Порой мне приходится многим жертвовать в квалификации, чтобы я мог хорошо провести гонку»

Шарль Леклер / Фото: Twitter Ferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал, в каком компоненте ему еще нужно прибавлять:



В ходе сезона-2020 я сделал многое для устранения этой проблемы. И теперь, в сезоне-2021, умение управлять ситуацией по ходу гонки стало скорее одной из моих сильнейших сторон.

Я хорошо чувствую себя в любой ситуации. Но у меня по-прежнему много работы. Вероятно, мне нужно постараться найти баланс между квалификациями и гонками, потому что пока мне этого так и не удалось сделать. Порой мне приходится слишком многим жертвовать в квалификации, чтобы потом я мог хорошо провести гонку. Но я работаю над поиском баланса.