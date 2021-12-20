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Леклер: «Порой мне приходится многим жертвовать в квалификации, чтобы я мог хорошо провести гонку»

Пилот Ferrari видит возможность для дальнейшего развития
Автоспорт Формула-1
20 декабря 18:40
Леклер: «Порой мне приходится многим жертвовать в квалификации, чтобы я мог хорошо провести гонку»
Шарль Леклер / Фото: Twitter Ferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал, в каком компоненте ему еще нужно прибавлять:

В этом году я однозначно научился, как лучше работать в ходе гонки и управлять ситуацией. Думаю, я еще в начале сезона-2020 отмечал, что именно в этом моя самая слабая сторона, особенно после сезона-2019, где я часто здорово выступал в квалификациях, после чего в гонках у меня возникали проблемы.

В ходе сезона-2020 я сделал многое для устранения этой проблемы. И теперь, в сезоне-2021, умение управлять ситуацией по ходу гонки стало скорее одной из моих сильнейших сторон.

Я хорошо чувствую себя в любой ситуации. Но у меня по-прежнему много работы. Вероятно, мне нужно постараться найти баланс между квалификациями и гонками, потому что пока мне этого так и не удалось сделать. Порой мне приходится слишком многим жертвовать в квалификации, чтобы потом я мог хорошо провести гонку. Но я работаю над поиском баланса.

Бывший руководитель Формулы-1 предложил нового руководителя для Ferrari.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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