Леклер разбил болид в квалификации в Монако

Тем не менее, авария не помешала монегаску взять поул

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Гонщик Ferrari Шарль Леклер попал в аварию на заключительном круге квалификации к Гран-при Монако.

Сессия была остановлена красными флагами. Квалификацию не стали возобновлять, так как пилотам не хватило бы времени на еще одну попытку.

Монегаск установил быстрейшее время дня и взял поул. Пока неизвестно, придется ли Ferrari менять элементы на машине Леклера.

Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, в которой ему удалось выиграть поул.