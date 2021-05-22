Леклер: «Досадно закончить квалификацию в стене, но я безумно рад поулу»
Леклер разбил болид в квалификации в Монако
Тем не менее, авария не помешала монегаску взять поул
Фото: Getty Images
Гонщик Ferrari Шарль Леклер попал в аварию на заключительном круге квалификации к Гран-при Монако.
Not your everyday pole position moment #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yyYPjn7Nwn— Formula 1 (@F1) May 22, 2021
Сессия была остановлена красными флагами. Квалификацию не стали возобновлять, так как пилотам не хватило бы времени на еще одну попытку.
Монегаск установил быстрейшее время дня и взял поул. Пока неизвестно, придется ли Ferrari менять элементы на машине Леклера.
Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, в которой ему удалось выиграть поул.
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