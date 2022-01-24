Руководитель Ferrari оценил выступление Леклера и Сайнса по десятибалльной шкале
Леклер: «В прошлом сезоне я продолжил прогрессировать благодаря Сайнсу»
Монегаск отметил роль напарника в своем росте
Шарль Леклер / фото - vbetnews.com
Гонщик Ferrari Шарль Леклер подвел итоги прошедшего сезона.
Леклера цитирует ресурс GPFans:
«Думаю, мы многому научились. Когда ты впервые работаешь с новым напарником, ты всегда учишься у него чему-то новому, так бывает практически всегда. Карлос очень талантлив и быстр от природы, так что я наблюдал, какой подход он использует в ходе гоночного уик-энда, как он работает, как проходит повороты и так далее.
Карлос провел просто потрясающий сезон. Своими выступлениями он заставлял меня прибавлять, становиться лучше в каждой гонке. Думаю, что сезон получился очень интересным. Если выделять какую-то конкретную вещь, то я хотел бы отметить то, как Карлос умеет контролировать ход гонки и следить за резиной. Для меня это было одним из самых слабых мест с 2019 года. Думаю, в 2020-м я смог прибавить, а в прошлом сезоне продолжил прогрессировать – в том числе и благодаря Сайнсу».
Шарль Леклер рассказал, в каком компоненте ему еще нужно прибавлять.
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