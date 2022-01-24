Леклер: «В прошлом сезоне я продолжил прогрессировать благодаря Сайнсу»

Шарль Леклер / фото - vbetnews.com

Гонщик Ferrari Шарль Леклер подвел итоги прошедшего сезона.

Леклера цитирует ресурс GPFans:

Карлос провел просто потрясающий сезон. Своими выступлениями он заставлял меня прибавлять, становиться лучше в каждой гонке. Думаю, что сезон получился очень интересным. Если выделять какую-то конкретную вещь, то я хотел бы отметить то, как Карлос умеет контролировать ход гонки и следить за резиной. Для меня это было одним из самых слабых мест с 2019 года. Думаю, в 2020-м я смог прибавить, а в прошлом сезоне продолжил прогрессировать – в том числе и благодаря Сайнсу».