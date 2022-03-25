Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт
Леклер вновь оставил Ферстаппена позади. Результаты пятничных практик Гран-при Саудовоской Аравии
Mercedes не смог сократить отставание от Ferrari и Red Bull
Фото: Getty Images
В Саудовской Аравии завершились пятничные практики накануне предстоящей гонки в Джидде.
Как и в Бахрейне лучшие результаты показывали пилоты Ferrari и Red Bull. Шарль Леклер, как и в квалификации первого этапа сезона, сумел немного превзойти действующего чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена.
Напомним, что четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель пропустит вторую кряду гонку.
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