Хэмилтон: «Леклер растет, он уже превратился в лидера Ferrari»
Леклер во второй раз заболел коронавирусом
В настоящее время монегаск находится на самоизоляции
Шарль Леклер / фото - monaco-tribune.com
Пилот Ferrari Шарль Леклер заболел коронавирусом.
Команда сообщила, что монегаск сдал тест по возвращении из Абу-Даби. В настоящее время Леклер находится дома на самоизоляции. Гонщик чувствует себя нормально, у него легкие симптомы.
Шарль Леклер уже сдавал положительный тест на COVID-19 в январе этого года.
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