Леклер во второй раз заболел коронавирусом

В настоящее время монегаск находится на самоизоляции

Шарль Леклер / фото - monaco-tribune.com

Пилот Ferrari Шарль Леклер заболел коронавирусом.

Команда сообщила, что монегаск сдал тест по возвращении из Абу-Даби. В настоящее время Леклер находится дома на самоизоляции. Гонщик чувствует себя нормально, у него легкие симптомы.

Шарль Леклер уже сдавал положительный тест на COVID-19 в январе этого года.